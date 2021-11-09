Відомий бізнесмен і фіналіст 1-го сезону проєкту "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко розговорився про відносини та встиг пошкодувати про це.

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним бізнесменом. Близько року тому він прийшов на проєкт "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, для того, щоб підкорити її серце. Олексій дійшов до фіналу, проте "Холостячка" вибрала іншого.

Так, цього разу бізнесмен опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Олексій Тригубенко прийшов на пост-шоу "Як вийти заміж" і там розповів про свої стосунки після проекту "Холостячка". Однак, як виявилося, всі його одкровення вирізали з шоу і не показали глядачам.

"Не показали цей епізод в ефірі. Знаєте, що я думаю?",- відповів Фіналіст "Холостячки".

"Це навіть на краще, тому що я вважаю, що якщо я не показував відносини, коли вони були, то і говорити зараз про них буде неправильно. Плюс я наговорив там купу зайвого", - зізнався Олексій Тригубенко.

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