Наречена переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка розповіла про свою вагітність і про те, як лікарі заборонили їй ходити.

Як повідомляє Politeka.net, вагітна наречена зірки "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка, яка активно готується до пологів, розповіла про те, як лікарі заборонили їй ходити. Виявилося, на перших місяцях вагітності дівчина взагалі не могла ходити через складний перебіг вагітності. Однак, тепер їй краще, але фізичні навантаження вона намагається обмежувати.

У своїх Instagram-сторіс Іванка відповіла на запитання фоловерів і серед іншого розповіла про постільний режим і передбачувану дату пологів.

"У мене немає прямо зараз постільного режиму, він швидше був, коли я була на третьому місяці вагітності. Я взагалі лежала два місяці, мені не можна було ходити взагалі. А зараз мені можна ходити, але бажано менше, не робити велике навантаження", - розповіла Іванка.

Вона також поділилася, що попередня дата пологів, як сказали лікарі, у неї 29 грудня. Однак, вона впевнена, що народить раніше. "Першого грудня я перестаю приймати таблетки, які підтримують мою вагітність, тому я думаю, що це буде трохи раніше", - зазначила наречена Сасанчина.

Також дівчина заявила, що збирається народжувати природним шляхом, але все буде ясно після аналізів та останнього скринінгу, який вона скоро збирається зробити.

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