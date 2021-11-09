Невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка рассказала о своей беременности и о том, как врачи запретили ей ходить.

Как сообщает Politeka.net, беременная невеста звезды "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка, которая активно готовится к родам, рассказала о том, как врачи запретили ей ходить. Оказалось, на первых месяцах беременности девушка вообще не могла ходить из-за сложного протекания беременности. Однако, теперь ей лучше, но физические нагрузки она старается ограничивать.

В своих Instagram-сторис Иванка ответила на вопросы фолловеров и среди прочего рассказала о постельном режиме и предполагаемой дате родов.

"У меня нет прямо сейчас постельного режима, он скорее был, когда я была на третьем месяце беременности. Я вообще лежала два месяца, мне нельзя было ходить вообще. А сейчас мне можно ходить, но желательно меньше, не делать большую нагрузку", - рассказала Иванка.

Она также поделилась, что предварительная дата родов, как сказали врачи, у нее 29 декабря. Однако, она уверенна, что родит раньше. "Первого декабря я перестаю принимать таблетки, которые поддерживают мою беременность, поэтому я думаю, что это будет немного раньше", - отметила невеста Сасанчина.

Также девушка заявила, что собирается рожать естественным путем, но все будет ясно после анализов и последнего скрининга, который она скоро собирается сделать.

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