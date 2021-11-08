Дружина відомого артиста і коміка з "Квартал 95" Юрія Ткача - Вікторія звернулася до українців і попередила їх.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал". У коміка є дружина Вікторія і дочка Ліза.

Так, цього разу дружина Ткача опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Ткач розповідає про людей, які знаходять неприємності та показує їх. Також вона розповіла, що краще їх обходити стороною, щоб такі "пригоди" більше нікого не супроводжували.

"Ви багато людей знаєте, яких пригоди самі знаходять, прилипають намертво, ну як би по життю взагалі супроводжують? Ось дивіться, я зараз вам покажу Святу Трійцю, у яких так проходить постійно. Просто запам'ятайте цих людей, і знайте, що краще обходьте нас стороною, інакше ці пригоди будуть супроводжувати й вас. Зараз у нас буде концерт не 40 хвилин, а 2 години", — поділилася Вікторія Ткач.

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