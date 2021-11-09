Український співак Олег Винник давно завоював любов публіки, але при цьому не хоче розповідати про особисте, проте знаючі його люди змогли відкрити завісу таємниці.

Олег Винник не розповідає про своє особисте життя, адже, на його думку, артист повинен зацікавлювати тільки творчістю, повідомляє Politeka.net.

У Мережі ж вже давно обговорюють, що артист одружений на співачці, і своїй бек-вокалістці, Таюне (Таїсії Сватко). У новому випуску програми Викриття розповіли чи так це, побувавши в рідному селі співака Червоний Кут (Черкаська область).

Так, Олег Винник дійсно давно одружений на своїй однокурсниці по Канівському училищі культури Таїсії Сватко. У рідному селі згадують, що весілля було пишним - столи аж ломилися від їжі, і стояли в два ряди. Гуляли два села мало не тиждень з усіма родичами, сусідами та вчителями.

"Всі були, душ 200. Це ж не 20, а 200 людей, вони на два села їздили і було дуже красиво", - поділилася односельчанка.

Люди згадують, що мати і сестра Олега Винника були задоволені вибором дружини і тепло прийняли невістку в сім'ю.

"Вона (Таюне - ред.) хороша людина, проста, дуже її любила його мати", - розповіла селянка.

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