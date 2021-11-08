У минулому ефірі проект "Холостячка"покинув учасник Олег Плахотнюк, якому Злата відверто сказала, що почуттів немає.

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Холостячки" Олег Плахотнюк після вильоту з проекту вирішив висловити свої почуття. У своєму Instagram чоловік написав великий пост і показав відео з останнього ефіру.

За словами Олега, він ніби як вже розслабився і перестав сильно переживати, більш того, Злата заспокоювала його, що все добре. Однак у минулому випуску вирішила його вигнати з проекту.

"Я якось навіть не думав про церемонію, і про те, що буде далі, був максимально розслаблений. Можливо виною тому моя довірливість, адже на тренуванні @zlata.ognevich обнадіяла мене, попросила не переживати і взагалі, як мені здалося на цьому тижні ми не погано провели час", - говорить учасник.

Рішення Огневич вигнати його образило і засмутило Олега, адже його почуття до "Холостячки" були щирими. "Я не типаж Злати, вона не відчула іскри між нами і не хоче продовжувати цю агонію – і я вдячний їй за правду. Я жива людина зі своїми емоціями та переживаннями і… сьогодні мені боляче", - додав він.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич не посоромилася розсекретити свої справжні параметри: "А якщо серйозно, то...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич в чорному мереживі влаштувала пікантну фотосесію: "Дуже гаряче".

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич в рожевому купальнику показала незвичайне "брудне" побачення з фаворитом: фото.