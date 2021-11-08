В прошлом эфире проект "Холостячка" покинул участник Олег Плахотнюк, которому Злата откровенно сказала, что чувств нет.

Как сообщает Politeka.net, участник "Холостячки" Олег Плахотнюк после вылета с проекта решил высказать свои чувства. В своем Instagram мужчина написал большой пост и показал видео с последнего эфира.

По словам Олега, он вроде как уже расслабился и перестал сильно переживать, более того, Злата успокаивала его, что все хорошо. Однако в прошлом выпуске решила его выгнать с проекта.

"На тренировке @zlata.ognevich обнадёжила меня, попросила не переживать и вообще, как мне показалось на этой неделе мы не плохо провели время", - говорит участник.

Решение Огневич изгнать его обидело и расстроило Олега, ведь его чувства к "Холостячке" были искренними. "Я не типаж Златы, она не почувствовала искры между нами и не хочет продлевать эту агонию – и я благодарен ей за правду. Я живой человек со своими эмоциями и переживаниями и… сегодня мне больно", - добавил он.

Напомним, "Холостячка" Огневич не постеснялась рассекретить свои настоящие параметры: "А если серьезно, то...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в черном кружеве устроила пикантную фотосессию: "Очень горячо".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич в розовом купальнике показала необычное "грязное" свидание с фаворитом: фото.