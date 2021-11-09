Молодша сестра співачки Софії Ротару, Ауріка, повідала про важкий період, що навіть хотіла закинути кар'єру, але допомога приспіла вчасно.

Так, 63-річна Ауріка Ротару, яка, як і її старша сестра пов'язала своє життя зі сценою, побувала в гостях у YouTube-блогерки DOROTYE. Ауріка розповіла, чому в її кар'єрі був такий період, коли вона зникла з усіх "радарів" - практично не з'являлася в світі та на сцені.

Виявляється, всьому виною трагедія. У 2005 році не стало чоловіка Ауріки Володимира Пігача, з яким вони прожили 18 років.

"Це все сталося після смерті мого чоловіка. Тоді я думала, що все, я не буду більше співати, виходити на сцену. Мені не хотілося", - поділилася співачка.

На виручку прийшла її сестра Софія, яка втратила чоловіка трьома роками раніше, і не з чуток знала, як горе може обрубати крила. Нагадаємо, Анатолій Євдокименко помер в 2002 році після інсульту на руках у Ротару.

"Вона (Софія Ротару, - ред.) мене просто змусила працювати. Кілька концертів забирала мене з собою, ми співали, і так пішло, пішло, пішло... Найчастіше я працювала вже з нею. Сольні концерти я потім давала дуже рідко. А зараз я відновила свою програму і більше працюю сольно", - поділилася Ауріка.

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