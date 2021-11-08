Молодий виконавець Іван Нави відверто розповів про дует з Тіною Кароль і зйомках у Львові, з яких вийшов кліп на їхню пісню.

Як повідомляє Politeka.net, молодий виконавець Іван Наві, який нещодавно представив дуетну композицію з Тіною Кароль розкрив подробиці спільної роботи зі співачкою. Відео його інтерв'ю опублікували на сторінці MUZVAR в Instagram.

За словами Івана, до цієї пісні і зйомок вони з Тіною не особливо спілкувалися, проте тепер, судячи з усього, Їхні стосунки вийшли на нових рівень. Сама Кароль після виходу пісні дуже тепло відгукувалася про Івана, називаючи його хлопцем, за якого "хочеться заміж".

Про зйомки кліпу з Тіною співак розповів, що просто пообіцяв їй екскурсію по Львову, так що вони багато гуляли, сиділи в кафе і спілкувалися і дуріли. А в результаті вийшло дуже миле муд-відео.

"Я обіцяв їй екскурсію Львовом. Все вийшло настільки душевно і легко. Мі з Тіною до того не настільки були знайомі. Мені дуже важливо було, як все це буде відбуватися. Вийшло дуже легко, кайфово, мені сподобалося. Тіна дуже душевна і приємна в першу чергу дівчина", - поділився враженнями Іван Наві.

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