Молодий виконавець Іван Нави відверто розповів про дует з Тіною Кароль і зйомках у Львові, з яких вийшов кліп на їхню пісню.

Як повідомляє Politeka.net, молодий виконавець Іван Наві, який нещодавно представив дуетну композицію з Тіною Кароль розкрив подробиці спільної роботи зі співачкою. Відео його інтерв'ю опублікували на сторінці MUZVAR в Instagram.

За словами Івана, до цієї пісні і зйомок вони з Тіною не особливо спілкувалися, проте тепер, судячи з усього, Їхні стосунки вийшли на нових рівень. Сама Кароль після виходу пісні дуже тепло відгукувалася про Івана, називаючи його хлопцем, за якого "хочеться заміж".

Тіна Кароль та Іван Наві

Про зйомки кліпу з Тіною співак розповів, що просто пообіцяв їй екскурсію по Львову, так що вони багато гуляли, сиділи в кафе і спілкувалися і дуріли. А в результаті вийшло дуже миле муд-відео.

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"Я обіцяв їй екскурсію Львовом. Все вийшло настільки душевно і легко. Мі з Тіною до того не настільки були знайомі. Мені дуже важливо було, як все це буде відбуватися. Вийшло дуже легко, кайфово, мені сподобалося. Тіна дуже душевна і приємна в першу чергу дівчина", - поділився враженнями Іван Наві.

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