Красуня Даша Ульянова, яка перемогла на шоу "Холостяк", а також отримала звання Майстер спорту України з гімнастики , показала, як тренується в спортзалі, опублікувавши сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова отримала звання майстра спорту з гімнастики і володіє ефектною розтяжкою, частенько її демонструючи у себе в Instagram. Спортсменка вирішила піти на шоу" Холостяк " з неймовірно підтягнутим красенем Максом Михайлюком і перемогла на проекті. Але відносини парі не вдалося побудувати після проекту, зате Даша стала популярним блогером в Instagram, де за нею стежать десятки і сотні тисяч фанатів.

На нових сторіс Даша показала, як качає сідниці. Зірка була в лосинах і кросівках, перебуваючи в спортзалі. Ульянова в руках тримала гирю, з якої робила нахили.

"Назад, добре", - були чутні слова фітнес-тренера.

"Як бабуся", - підписала кадри Даша Ульянова в сторіс Instagram, які репостнула від свого тренера.

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