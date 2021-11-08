Відома актриса і Наталка Денисенко поділилася в соцмережі пікантними кадрами з відпочинку, на яких позує в білосніжному купальнику.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса театру, кіно і дубляжу Наталка Денисенко, яка стала зіркою серіалу "Кріпосна", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася пікантними кадрами з закордонного відпочинку, на яких позує в купальнику.

Як видно, на нових знімках Наталка відображена на пляжі, а за її спиною видно безкрає море. Перед камерою зіркова красуня з'явилася в стильному білосніжному купальнику цікавої текстури, який красиво підкреслив витончену фігуру і поки незагорілу шкіру. Треба сказати, що актриса дуже рідко показує на своїй сторінці настільки відверті кадри.

У підписі до публікації Денисенко написала: "У променях. Що тут писати? Дуже тепло, море таке красиве... не знаю, коли будуть "сімейні" фото, поки це зробити нереально". Користувачі тут же почали коментувати нові фото зірки, засинаючи її компліментами і побажаннями гарного відпочинку: "Сонечко", "Гарного відпочинку", "Вау", "Шматочок літа в холодну осінь", "Прекрасна", "Гарного відпочинку, яскравих вражень". Цікавою була реакція та співачки Злати Огневич, яка під фото Наталки написала: "OMG".

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