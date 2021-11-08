Відома актриса Анна Кошмал опинилася на паркеті "Танців з зірками" з хореографом Олександром Прохоровим і поділилася враженнями від танго.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса театру і кіно, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал несподівано стала учасницею "Танців з зірками". На паркет красуня вийшла разом з хореографом Олександром Прохоровим. А тепер у своєму Instagram вона поділилася спекотними фото з ефіру і поділилася враженнями від виступу.

На нових фотографіях видно, для виходу на паркет Анна одягла відверте червоно-чорне плаття з бахромою, яке красиво підкреслило струнку фігуру і сильні ноги. Волосся актриси розпущене в красивій укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою. Судячи зі знімків, зірка здорово запалила зі своїм партнером Прохоровим на паркеті проекту.

У підписі до публікації Кошмал поділилася враженнями від своєї участі в шоу: "Дякую всім причетних до шоу за цей унікальний досвід. Підготовка такого складного аргентинського танго в такі короткі терміни виявилася справжнім випробуванням. У підсумку я отримала масу задоволення і від процесу, і від результату на паркеті. Я так відчувала підтримку сім'ї, рідних, друзів, колег і глядачів, що хвилювання під час виконання як рукою зняло. Спасибі!".

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