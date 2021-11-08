Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника, який веде шоу "Холостячка" і "Україна має талант", Христина поскаржилася на онлайн-навчання.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

Так, цього разу дружина телеведучого опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Христина Решетник хвалиться шикарною посмішкою разом зі своїм старшим сином - 8-річним Іваном.

"У нас далі онлайн 😭 І мені здається, що іще одного тижня ні я, ні Іван, цього не витримаємо! Наші вчителі дуже якісно проводять уроки, але дитині початкової школи вчитися складно, а цілий день сидіти в комп’ютері - протипоказано!!!! Правда ж?



Я досі не можу зрозуміти - чому одні школи в столиці відкриваються і відсьогодні діти уже на навчанні? А чому деякі, як наша, досі на он-лайні? Що взагалі відбувається в цій країні, що немає загальних правил і порядку? Чому дітям можна ходити в торгові центри, а в школах вчитися не можна?



Сил немає, одні емоції!!!



Може у вас, моїх мудрих підписників, є якісь варіанти? Та як змусити накінець всіх повернутися до нормального навчання?",- поскаржилася Христина Решетник.

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