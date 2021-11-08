У мережі опублікували фотоколаж зі знімками Євгенія Кошового до великої популярності і того, як він виглядає зараз.
Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували фотоколаж з двома знімками Євгена Кошового і запропонували користувачам обговорити, як він змінився.
На першій фотографії Євген ще зовсім новим, тут він тільки починав свою кар'єру в студії "Квартал 95", яка тоді тільки починала набирати популярність. На другому знімку Кошовий вже виглядає, як зараз, він сильно подорослішав і набрав вагу, але все такий же Лисий.
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У підписі до публікації йдеться: "Актор Євген Кошовий на початку кар'єри і зараз. Що скажете, @evgenii.koshevoi сильно змінився? Діліться в коментарях". Користувачі звичайно ж почали коментувати фотоколаж, висловлюючись про Кошового: "Різниця в тому, що на початку його любили, а зараз ні. Ставлення до них сильно змінилося", "Не змінився, а поправився, як і всі з віком", "Видно, що харчується добре!", "Взагалі не змінився, ну поправився трохи. Якщо чесно, другий більше мені подобається", "Подорослішав. А так красень", "Змужнів".
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