Відома співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася вражаючими кадрами з Нью-Йорка.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками кадрами з Нью-Йорка. У своєму Instagram зірка виклала десяток знімків, які зробила під час прогулянок по мегаполісу, а в підписі до них поділилася своїми враженнями.

На фотографіях Санта показала самі незвичайні архітектурні ансамблі Нью-Йорка і розповіла, що дуже любить спостерігати за місцевими жителями. Також зірка показала себе на знімку, вона відображена в незвичайній локації. Перед камерою артистка з'явилася в рожевих штанях і бежевому светрі, поверх якого накинула білосніжну курточку, а на її голові яскрава шапочка і рожеві окуляри.

У підписі до публікації Дімопулос написала: "Для мене Нью-Йорк – це не Статуя Свободи, Empire State Building, Таймс Сквер. Це унікальні райони з їх ідентичністю. Я люблю цілими днями ходити і спостерігати за місцевими (на вулиці, в ресторані, метро), за тим як вони розмовляють, поводяться, як одягнені. Кожен раз, коли я тут, відчуваю себе немов в якомусь кіно! Все і все навколо як з кіно. Це непередавані відчуття дитячого захоплення!".

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