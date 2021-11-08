Відома співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася вражаючими кадрами з Нью-Йорка.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками кадрами з Нью-Йорка. У своєму Instagram зірка виклала десяток знімків, які зробила під час прогулянок по мегаполісу, а в підписі до них поділилася своїми враженнями.
На фотографіях Санта показала самі незвичайні архітектурні ансамблі Нью-Йорка і розповіла, що дуже любить спостерігати за місцевими жителями. Також зірка показала себе на знімку, вона відображена в незвичайній локації. Перед камерою артистка з'явилася в рожевих штанях і бежевому светрі, поверх якого накинула білосніжну курточку, а на її голові яскрава шапочка і рожеві окуляри.
У підписі до публікації Дімопулос написала: "Для мене Нью-Йорк – це не Статуя Свободи, Empire State Building, Таймс Сквер. Це унікальні райони з їх ідентичністю. Я люблю цілими днями ходити і спостерігати за місцевими (на вулиці, в ресторані, метро), за тим як вони розмовляють, поводяться, як одягнені. Кожен раз, коли я тут, відчуваю себе немов в якомусь кіно! Все і все навколо як з кіно. Це непередавані відчуття дитячого захоплення!".
Молодша сестра Софії Ротару повідала про велике горе в родині: "Повністю втратила зір"
Українського продюсера, який працює з KAZKA, сильно побили в під'їзді, потрібна допомога: "З такими травмами..."
Син Софії Ротару засвітив інтер'єр свого будинку і портрет мами: "дає відчути, що вона поруч"
Чоловік Дорофєєвої Дантес влаштував істерику на шоу "Маскарад": "Викликайте швидку, будь ласка"
Дочка Полякової засвітила батька, українці ошелешені: "Та це її дід"
Нагадаємо, Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос в рожевих окулярах показала красеня-чоловіка: "Які ви стильні".
Як повідомляла Politeka, Санту Дімопулос підловили цілується на вулицях Нью-Йорка: "Ідеальний...".
Також Politeka писала, що Санта Дімопулос в Нью-Йорку похизувалася з сумочкою майже за 22 тис. доларів: "Як думаєте...".