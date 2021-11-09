Відома українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно закінчила зйомки в новому серіалі з відомими артистами, вирішила показати себе справжню перед вечірньою прогулянкою.

Не так давно Ольга Сумська під час прогулянки на вулиці з собакою розповіла, що її чоловік категорично не любить виходити разом з вихованцем і вважає за краще залишати цю справу дружині. Тоді як сама вона заодно ще й встигає зробити собі пробіжку.

Цього разу Сумська вирішила показати свій типовий вечірній лук для вигулу вихованця і своєї маленької оздоровчої програми. Позувала актриса в ліфті, демонструючи образ.

Без косметики, в окулярах і з зав'язаним волоссям Сумська все так же виглядала добре і доглянуто. А бейсболка, безформна куртка і відсутність яскравих кольорів нітрохи не зіпсували цибулю знаменитості. У простому вигляді артистка воліє гуляти вечорами і приділяти собі уваги.

"На вечірню пробіжку" - пише Сумська.

Саме завдяки її постійному догляду за собою, виглядає вона добре і молодо.

В одних з недавніх сторіс Сумська записала відео з кабінету, де не тільки їй зробили уходовую процедуру, але і її чоловікові - Віталію Борисюку.

"Віталічек отримує просто неймовірний релакс від пані Лариси. Естетичний догляд", - вимовила зірка і додала: "Ну і я після процедури, дуже собі подобаюся. Пані Лариса, ми Вам щиро вдячні, це просто неймовірні відчуття".

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