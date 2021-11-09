Співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка "Время и Стекло", показала нові кадри після того, як терміново була госпіталізована з сильним отруєнням.

Як передає Politeka.net з посиланням на нові сторіс Дорофєєвої, зараз артистка вже вдома.

Днями 31-річній Дорофєєвій довелося скасувати запланований концерт через різке погіршення самопочуття. Виконавиця потрапила до лікарні.

Зараз артистка вже вдома, і потихеньку повертається до звичного ритму. При цьому вона зазначила, що тренуватися, наприклад, поки не може, і тільки спостерігає за іншими.

Дорофєєву підтримують друзі та колеги.

Надя показала букет і зворушливе послання від Олексія Дурнєва.

Також букет Дорефою надіслали MOZGI GROUP, які продюсують співачку.

Раніше Дорофєєва показувала, що друзі не залишали її ні на хвилину і в лікарні.

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