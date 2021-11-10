У мережі опублікували чарівне відео з Олегом Винником і його "таємною дружиною" Таюне і несподівано заговорили про їх розставання.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Олегу Виннику і його "таємній дружині" Таюне (Таїсія Сватко), опублікували миле відео, проте в підписі до нього заговорили про розставання пари.

Як видно, в чорно-білому змонтованому ролику зібрані кращі моменти з виступів Винника і Таюне, яка є його бек-вокалісткою і яку називають "таємною дружиною" артиста. На кадрах видно, що ця пара по-справжньому щаслива, вони дуже підходять один одному, як вважають.

Однак, у підписі до публікації і в коментарях заговорили про можливе розставання артистів: "Це відео – Мій страх, що @taunetaisia в майбутньому покине @olegg.vynnyk. І... як же хочеться, щоб цього ніколи не було". Користувачі тут же почали обговорювати відео: "Вау. Супер. Класне відео. Шедевр. Спасибі вам величезне. Класне відео. Молодці хлопці" "Вау, шедевр", "Прекрасне відео і люди в ньому", "Ці люди неймовірні", "Сонечко моє, ніколи про погане не думай. Все буде добре", "Ця любов вона вічна, дана згори, ніхто нікого не покине, нехай буде так!".

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