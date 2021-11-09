Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, важко переживає втрату близької людини, свого наставника, художнього керівника Тетра на Подолі в Києві Віталія Малахова.

36-річна Саліванчук відвідала вечір пам'ять геніального театрала, якого любили дуже багато українців, передає Politeka.net. Малахова не стало 4 листопада, він помер у лікарні в результаті проблем з нирками та сепсису.

Прощаючись з наставником, Анна назвала його своїм "другим батьком", який колись повірив у неї і з яким вона зіграла понад 18 головних ролей.

"Головне, не заплакати, я обіцяла", - казала сама собі актриса по дорозі на вечір пам'яті.

Театр на Подолі прикрасили портретами Малахова, а також встановили перед входом великий екран, на якому крутили різні фрагменти з життя покійного.

"Ось він наш маестро. Ось він наш театр, тепер весь в Малахові. Я вважаю, що театр потрібно перейменувати ім'ям Віталія Юхимовича Малахова, тому що що цей театр, що цей (показала Київський академічний театр "Колесо", розташований поруч, - ред.) - це всі його діти. Яким він [був], скрізь посміхається...",- дружина продюсера "Кварал 95" зняла, як біля входу збираються бажаючі попрощатися з режисером.

"Скільки було сказано, скільки було виплакано, але, головне, скільки було сміху. Як ти і хотів. Лети, наш дорогий", - Саліванчук показала кілька кадрів з самого вечора пам'яті.

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