Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, тяжело переживает утрату близкого человека, своего наставника, художественного руководителя Тетра на Подоле в Киеве Виталия Малахова.

36-летняя Саливанчук посетила вечер память гениального театрала, которого любили очень многие украинцы, передает Politeka.net. Малахова не стало 4 ноября, он умер в больнице в результате проблем с почками и начавшегося сепсиса.

Прощаясь с наставником, Анна назвала его своим "вторым отцом", который когда-то поверил в нее и с которым она сыграла более 18 главных ролей.

"Главное, не заплакать, я обещала", - говорила самой себе актриса по пути на вечер памяти.

Театр на Подоле украсили портретами Малахова, а также установили перед входом большой экран, на котором крутили различные фрагменты из жизни покойного.

"Вот он наш маэстро. Вот он наш театр, теперь весь в Малахове. Я считаю, что театр нужно переименовать именем Виталия Ефимовича Малахова, потому что что этот театр, что этот (показала Киевский академический театр «Колесо», расположенный рядом, - ред.) - это все его дети. Каким он [был], везде улыбается...", - жена продюсера "Кварал 95" засняла, как у входа собираются желающие проститься с режиссером.

"Сколько было сказано, сколько было выплакано, но, главное, сколько было смеха. Как ты и хотел. Лети, наш дорогой", - Саливанчук показала несколько кадров самого вечера памяти.

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