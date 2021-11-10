Зірка "Голосу країни", яка потрапила в команду продюсера і співака Святослава Вакарчука, показала обкладинку свого нового альбому, чим викликала у деяких справжнє обурення.
У 2013 році співачка Христина Соловій прийшла на проект "Голос країни", де в команді Вакарчука зуміла дійти до півфіналу, передає Politeka.net. З тих пір артистка продовжує розвиватися у творчості.
Так, 8 листопада співачка в Instagram заявила про випуск нового альбому, підкріпивши сміливим знімком. На фото артистка позувала в довгій рожевій фаті і білизні, прикриваючись руками.
Сміливий знімок у деяких викликав справжнє обурення. Про це артистка повідомила в сторіс Instagram. Незадоволені українці висловлювали свою думку під постом у Фейсбук.
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"Навіщо закриватися? І так оголена. Якби ви з такого починали, то у вас би не було стільки шанувальників. І зрештою і ті відпадуть", "Просто несмак і все", "Але навіщо роздягатися. Жінка повинна бути секретом для всіх і зрозумілою для коханого", - написали користувачі Мережі.
Христина Соловій відповіла хейтерам:
"Я живу і творю не для того, щоб всім подобатися", - написала зірка.
А пізніше виконавиця записала сторіс з котом.
"Ми з Кіком трохи почитали той ФБ і вирішили, що більше любимо Інсту. З вами екологічніше, і взагалі дуже приємно. Спасибі, що ви є", - поділилася співачка.
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