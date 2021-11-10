Звезда "Голосу країни", которая попала в команду продюсера и певца Святослава Вакарчука, показала обложку своего нового альбома, чем вызвала у некоторых настоящее негодование.

В 2013 году певица Кристина Соловий пришла на проект "Голос країни", где в команде Вакарчука сумела дойти до полуфинала, передает Politeka.net. С тех пор артистка продолжает развиваться в творчестве.

Так, 8 ноября певица в Инстаграм заявила о выпуске нового альбома, подкрепив смелым снимком. На фото артистка позировала в длинной розовой фате и белье, прикрываясь руками.

Смелый снимок у некоторых вызвал настоящее негодование. Об этом артистка сообщила в сторис Инстаграм. Недовольные украинцы высказывали свое мнение под постом в Фейсбук.

"Зачем закрываться? И так оголена. Если бы вы с такого начинали, то у вас бы не было столько поклонников. И в конце концов и те отпадут", "Просто безвкусие и все", "Но зачем раздеваться. Женщина должна быть секретом для всех и понятной для любимого", - написали пользователи сети.

Кристина Соловий ответила хейтерам:

"Я живу и творю не для того, чтобы всем нравиться", - написала звезда.

А позже исполнительница записала сторис с котом.

"Мы с Киком немного почитали тот ФБ и решили, что больше любим Инсту. С вами экологичнее, и вообще очень приятно. Спасибо, что вы есть", - поделилась певица.

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