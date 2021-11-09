Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова своїм скандалом сильно зачепила співака MELOVINа, якого часто запитують про спілкування з жінкою.

Як відомо, Ілона Гвоздьова в цьому сезоні шоу не брала участь, але вирішила відзначитися і оскандалилася через свою критику кожного номера всіх учасників. Причому зі співаком Меловіним Ілона сперечалася найбільше, а також ображала його партнерку – молоду танцівницю Єлизавету Русину.

"Ти знав про висловлювання Ілонки, коли танцював з нею?» - запитує один з шанувальників співака.

Молодий чоловік відповів: "на жаль, ні. Інакше б просто заблукав би відразу, як вона мене. Після ефіру!"- після відповіді чоловік розсміявся.

Причому до цього Гвоздьова зраділа, коли молодий співак покинув проект. З ним вона скандалила давно, принижуючи пару і заявляючи, що партнерка артиста не вміє танцювати.

"Не Дякуйте! І пам'ятайте, все в цьому житті бумеранг!!! Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму і професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість восторжествувала. 🙏 » - висловилася Гвоздьова.

До відходу співака з шоу, Гвоздьова станцювала з ним і його партнеркою третьою на одному з ефірів, проте її взаємодія з парою закінчилося ще більшим скандалом, за підсумками якого обидві сторони звинуватили один одного в непрофесіоналізмі.

Нагадавши, Гвоздьова розповіла про гіркий досвід роботи з Melovin і його партнеркою.

Як повідомляла Politeka, Ілона Гвоздьова поскаржилася українцям на сімейні проблеми.

Також Politeka писала, що скандал на "Танцях з зірками", Melovin отримав нову порцію критики від Гвоздьової.