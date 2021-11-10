Актор Костянтин Войтенко здивував емоційним поривом під час ефіру "Танців з зірками", присвяченого родинам учасників.
Як відомо, 33-річний актор з весни в сварці зі своєю другою половинкою, танцівницею Валентиною. Тоді Костянтин, як то кажуть, виніс сміття з хати, - конфлікт подружжя не обговорював хіба що ледачий.
Войтенко, чий шлюб тріщить по швах, попросив вибачення у коханої за свої необачні дії. У прямому ефірі "Танців з зірками" актор звернувся до дружини: "Валю, вибач мені, будь ласка, що я обговорював нашу сварку на всю країну. Якби я міг, я б відмотав час назад, але, на жаль, це неможливо. Прости за те, що я зробив тобі боляче".
Костянтин сподівався, що Валентина приєднається до нього на паркеті - адже в цьому ефірі всі учасники танцювали разом зі своїми близькими. І хоч дівчина так і не вийшла до нього, зате несподівано з'явилася в кінці.
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"Незважаючи на будь-які моменти, які відбуваються в сімейному житті у кожної сім'ї, було і є дуже багато прекрасного між нами з Костею. Я відчула, що я не можу сьогодні не приїхати і не підтримати його в сімейному ефірі", – заявила дружина Войтенко.
Можливо, цим зоряна пара поклала початок для примирення.
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