Відома актриса Ольга Сумська розповіла про зраду чоловікові Євгену Паперному з молодим актором Віталієм Борисюком.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська стала коханкою молодого актора Віталія Борисюка, коли ще була в шлюбі з іншим актором Євгеном Паперним. Про це артистка розповіла в сюжеті програми"Світське життя".

За словами Ольги, вона була в гостях у Віталія і, коли вже все сталося, вони з ним розглядали сімейний альбом. Тоді вона попросила коханця подарувати їй один зі знімків. Фото вона поклала в сумочку і забула дістати і заховати. "Одного разу Женя якось знайшов це фото. І так мені: "Це що таке? Я не зрозумів", - згадала Сумська, як попалася на зраді тоді ще законному чоловікові.

Незабаром шлюб актриси з Паперним розпався, і через час вона стала законною дружиною свого молодого коханця актора Віталія Борисюка. До слова, нещодавно артисти відзначили 25-ту річницю шлюбу, вони виховують дочку Анну.

Нагадаємо, Сумська в бейсболці і безформному вбранні показала, як "Роксолана" виглядає без камер: "На пробіжку".

Як повідомляла Politeka, 55-річна Сумська поруч з Борисюком випадково показала обличчя без макіяжу і фільтрів: "Дуже собі подобаюся".

Також Politeka писала, що Сумська показала, як виглядала понад 20 років тому, фото: "Це ви? Спершу подумала...".