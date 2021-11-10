Відома актриса Ольга Сумська розповіла про зраду чоловікові Євгену Паперному з молодим актором Віталієм Борисюком.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська стала коханкою молодого актора Віталія Борисюка, коли ще була в шлюбі з іншим актором Євгеном Паперним. Про це артистка розповіла в сюжеті програми"Світське життя".
За словами Ольги, вона була в гостях у Віталія і, коли вже все сталося, вони з ним розглядали сімейний альбом. Тоді вона попросила коханця подарувати їй один зі знімків. Фото вона поклала в сумочку і забула дістати і заховати. "Одного разу Женя якось знайшов це фото. І так мені: "Це що таке? Я не зрозумів", - згадала Сумська, як попалася на зраді тоді ще законному чоловікові.
Незабаром шлюб актриси з Паперним розпався, і через час вона стала законною дружиною свого молодого коханця актора Віталія Борисюка. До слова, нещодавно артисти відзначили 25-ту річницю шлюбу, вони виховують дочку Анну.
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