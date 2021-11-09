Артист був дуже здивований, коли до нього прийшли

Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач 9 листопада відзначив своє 38-річчя, на честь чого його привітали не тільки рідні, а й колеги - кадри з'явилися в мережі.

Юрій Ткач починав свій творчий шлях з гри в команді КВК, повідомляє Politeka.net. Зараз артист знімається в різних проектах, серіалах і виступає в шоу "Квартал 95".

Колеги, друзі та рідні відгукуються про актора дуже позитивно. Цього разу вони влаштували для Юрія Ткача справжній сюрприз, з'явившись з тортом о 00.30. Артист не зміг приховати подиву, коли його вирішили вночі привітати з Днем народження.

"Група захоплення!", - хтось жартома вигукнув на відео.

За традицією Юрія Ткача також вдарили тором в обличчя.

Дружина артиста, Вікторія, опублікувала зворушливий пост, присвячений чоловікові. Дівчина написала, що для неї Ткач не тільки чоловік, але і друг, вчитель і надійне плече.

"Ти центр мого Всесвіту!...❤️

10 років тому, ти з'явився в моєму житті і перевернув її з ніг на голову♪!!!..)))

З тобою я зрозуміла, як це "любити без залишку"..)))) ",- додала Вікторія.

Дружина артиста розповіла, що вони з донькою закутані його турботою і любов'ю.

"Ми стільки всього пройшли з тобою... Але я не просто вірю, я точно знаю, що попереду нас чекає стільки всього прекрасного...🥰

Люблю тебе всім серцем ❤️", - написала в кінці дівчина.

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