Ось так от

Популярна співачка, народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно покинула країну, поділилася своєю радістю, опублікувавши кадри в соцмережі.

Як пише Politeka.net, нові сторіс з'явилися на сторінці Кароль в Instagram.

Зараз артистка відвідала колишню столицю Казахстану, місто Алмати. Так Кароль зустрічали дуже тепло, співачку обдарували квітами і подарунками.

Тіна похвалилася кадрами з авто, весь салон якого був завалений букетами.

"Мільйон, мільйон, мільйон цих троянд", - проспівала артистка рядки з пісні Пугачової, показуючи один з букетів, і подякувала прихильниць.

"Ціла машина квітів. Спасибі велике. І подарунків", - сказала артистка.

Нагадаємо, нещодавно зірка презентувала новий міні-альбом, який назвала "подвійний рай". Також Кароль випустила кліп на пісню з аналогічною назвою.

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