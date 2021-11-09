Популярна співачка, народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно покинула країну, поділилася своєю радістю, опублікувавши кадри в соцмережі.
Як пише Politeka.net, нові сторіс з'явилися на сторінці Кароль в Instagram.
Зараз артистка відвідала колишню столицю Казахстану, місто Алмати. Так Кароль зустрічали дуже тепло, співачку обдарували квітами і подарунками.
Тіна похвалилася кадрами з авто, весь салон якого був завалений букетами.
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"Мільйон, мільйон, мільйон цих троянд", - проспівала артистка рядки з пісні Пугачової, показуючи один з букетів, і подякувала прихильниць.
"Ціла машина квітів. Спасибі велике. І подарунків", - сказала артистка.
Нагадаємо, нещодавно зірка презентувала новий міні-альбом, який назвала "подвійний рай". Також Кароль випустила кліп на пісню з аналогічною назвою.
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