Популярна блогерка, дружина "Холостяка" Добриніна Даша Квіткова вирішила показати своє обличчя без фільтрів і фотошопу відразу після пілінгу, щоб довести в мережі - вона буває справжньою перед камерами.

Даша Квіткова прославилася завдяки шоу» Холостяк", при цьому згадувати про саме шоу вона не любить, хоч і зустріла там чоловіка. Тепер 23-річна дівчина займається успішним блогом і розповідає про сімейне життя, нещодавно у пари з'явився син.

Щоб приділяти також увагу собі, Квіткова знаходить вільний час і любить експериментувати з різними косметичними засобами. Не завжди експерименти бувають вдалими.

А деякі речі вона все ж довіряє тільки майстрам в салонах краси. Цього разу вона вирішила показати, як виглядає після походу до майстра. Зробивши пілінг, Квіткова чесно показала себе без фільтрів.

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"Ось моя шкіра без фільтрів і тд. Особа відразу після пілінгу " - пише Квіткова.

Раніше Квіткова поділилася з фанатами, як виправляла свій невдалий експеримент із зовнішністю.

Так, Раніше Даша розповіла шанувальникам, що помила волосся спеціальним шампунем для блондинок, який повинен був прибрати жовтизну. Однак, замість очікуваного результату дівчина отримала синьо-зелені плями на своїй шевелюрі.

Цей невдалий експеримент Квіткова вирушила виправляти в салон краси. Майстер попрацював над її волоссям і дивні плями вдалося вивести, повернувши волоссю природний світлий відтінок.

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