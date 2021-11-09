Український актор і комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач 9 листопада відзначив своє 38-річчя, кумедне відео з цього приводу з'явилося в соцмережі Instagram.

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку артиста.

У короткому ролику відображено, як Ткач веде авто.

"Юра, з днем народження!» ,- каже за кадром, ймовірно, його дружина Вікторія.

"Спасибі!",- радісно відповів актор.

"Друзі, всім спасибі за привітання! Я щаслива людина!",- підписав відео комік.

У коментарях свої привітання написали українські зірки.

"Юрочка, З Днем Народження!))) ти сонце!",- написала фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна.

"Юрчик!! Щастя, здоров'я!! Любимо!!» - привітав Ткача шоумен і актор Юрій Горбунов.

"Будь здоровий, хлопчисько», - написав український телеведучий і актор Андрій Бедняков.

Звичайно ж, приєдналися до привітань і шанувальники артиста.

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