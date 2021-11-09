Відомий продюсер Потап (Олексій Потапенко) показав у мережі кумедне відео зі своєю підопічною Надею Дорофєєвою.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець і продюсер Потап, який одружений зі співачкою Настею Каменських, часто радує шанувальників яскравими і веселими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у Мережу кумедне відео зі своєю підопічною Надею Дорофєєвою, на якому показав її в піжамі.

У ролику спочатку з'являється сам Потап, він забавно рухається під свою нову пісню "Завтра". Потім в кадр влазить Надя і випхає Потапа, зайнявши його місце. Співачка запально танцює, коли за її спиною знову з'являється Олексій і починає підтанцьовувати. Перед камерою зірка з'явилася в домашньому образі - на ній рожева сорочка, яка нагадує піжаму, волосся розпущене і розпатлане, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Потап нічого не написав, лише зазначив сторінку Дорофєєвої. Зате користувачі тут же почали коментувати відео, засинаючи цю парочку компліментами і жартами: "DoDoFamily на місці", "Опа", "Ось це колаб", "Чекаю кліп на #zavtra", "Надюшка одужала, це добре", "Надюша", "Дай Боже, щоб завтра були найкращим для всіх українців", "Коли ж настане це завтра!", "Вогонь".

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