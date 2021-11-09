Популярна співачка Тіна Кароль, яка заради нового кліпу вперше за довгий час змінила зачіску, вирішила показати кадри зі спортзалу, де зазвичай займається сама вдома.

Тіна Кароль кілька тижнів тому розповіла про своє захоплення йогою. Більш того, співачка почала також займатися вдома в особистому спортзалі і зрідка публікує кадри звідти.

При цьому кожен раз після заняття Кароль позує в різних костюмах. Для тренувань співачка вибирає топік і лосіних в яскравих кольорах. Причому артистка звично показала своє обличчя без макіяжу і розпустила волосся.

Світлі локони артистка не стала зав'язувати, але ось чубок заколола маленькими шпильками-невидимками (нещодавно Тіна змінила стрижку для кліпу і викликала бурхливу реакцію серед фанатів).

"Чубчик і її Ранок" - з гумором підписала зірка, скаржачись на незвичність. Раніше зірка постійно ходила з однією стрижкою і не робила нічого кардинального.

Також все частіше можна помітити, як Тіна займалася йогою і як намагається тренуватися в особистому спортзалі.

У зірки також є багато костюмів для занять, а також вона практикує спеціальні стійки. Ще Тіна сказала перед днем Народження, що бажає простояти стільки хвилин на цвяхах, скільки їй років. З недавніх пір вона захопилася і таким заняттям після йоги.