Популярний український комік і актор Ігор Ласточкін, який нещодавно став капітаном однієї з команд детективів на шоу "Маскарад", поділився лайфхаком, який оцінили українці.
Як пише Politeka.net, 34-річний гуморист Ігор Ласточкін, який кілька сезонів поспіль був зірковим тренером і суддею на шоу "Ліга сміху", нещодавно очолив команду детективів на шоу "Маскарад", де разом з Іриною Білик і Володимиром Дантесом грає проти команди Юрія Ткача, Маші Єфросиніної та Юлії Саніної.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram гуморист поділився актуальною в холодну пору року порадою.
"Якщо так носити окуляри, холодний вітер не буде задувати вам у вуха! Не Дякуйте», - написав артист.
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Ласточкін показав фото, на якому дужки окулярів надів поверх шапки.
"Візьму на замітку", "хороша порада«,» придатний лайфхак«," Ігорюндель, ти геній, спасибі за наводку!", "Божественний лайфхак", - пишуть в коментарях.
Раніше Politeka писала, що Ігор Ласточкін відчитав" напідпитку " і неохайного Кошового на очах у колег:"заберіть".
Нагадаємо, що новий фантастичний герой шоу " Маскарад "перестав бути таємницею:" Персонаж, який багато років прикрашає...".
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