Популярний український комік і актор Ігор Ласточкін, який нещодавно став капітаном однієї з команд детективів на шоу "Маскарад", поділився лайфхаком, який оцінили українці.

Як пише Politeka.net, 34-річний гуморист Ігор Ласточкін, який кілька сезонів поспіль був зірковим тренером і суддею на шоу "Ліга сміху", нещодавно очолив команду детективів на шоу "Маскарад", де разом з Іриною Білик і Володимиром Дантесом грає проти команди Юрія Ткача, Маші Єфросиніної та Юлії Саніної.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram гуморист поділився актуальною в холодну пору року порадою.

"Якщо так носити окуляри, холодний вітер не буде задувати вам у вуха! Не Дякуйте», - написав артист.

Ласточкін показав фото, на якому дужки окулярів надів поверх шапки.

"Візьму на замітку", "хороша порада«,» придатний лайфхак«," Ігорюндель, ти геній, спасибі за наводку!", "Божественний лайфхак", - пишуть в коментарях.

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