У мережі показали несподівані фото популярного українського артиста Олега Винника з бородою і незвичайною зачіскою, співака просто не впізнати.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, якого називають "повелителем вовчиць", довгий час виступав за кордоном. Артист був актором мюзиклів у Німеччині і про нього мало хто знав у рідній країні. На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram показали кілька архівних знімків, як виглядав співак у той час, ще до популярності в Україні.

Так, на одному з фото можна побачити Олега з фантастичною зачіскою в стилі 80-х, яка в той час була дуже модною. Також є кілька кадрів, на яких артист в образі, він зображений на сцені, мабуть, під час мюзиклу, в якому грав. Як видно, в певний проміжок часу молодий Винник ще й бороду носив. Треба сказати, що за багато років Виконавець сильно змінився і на архівних кадрах його просто не впізнати.

"Архівні фото Олега Винника. Дізналися співака і Зіркового детектива шоу "Маска"? Діліться в коментарях", - йдеться в підписі до публікації. Користувачі тут же почали обговорювати знімки, відзначаючи, що артист сильно змінився, хоча деякі його з легкістю впізнають.

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