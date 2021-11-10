Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, дала важливу пораду, яка допоможе уникнути страждань.

Даша Квіткова розвиває свій Instagram, на який вже підписані 1,7 мільйонів користувачів мережі, пише Politeka.net. Популярність в Інтернеті їй допомогла завоювати участь в шоу "Холостяк", де вона здобула перемогу.

Дівчина продовжила будувати відносини з героєм програми Микитою Добриніним і зараз вони виховують сина, Лева.

У своєму акаунті красуня не тільки розповідає про особисте, але часто спілкується і дає поради. Так. у новому пості Квіткова розповіла, що не варто нікого і нічого утримувати у своєму житті, адже це призведе до страждання.

"Дайте людям і речам навколо вас свободу, не тримайте їх, не чіпляйтеся за них, за уявлення про них. І тоді ви створите максимально комфортні умови для свого вільного життя і для життя оточуючих. Люди самі будуть прагнути бути з вами, адже ви даєте їм найважливіше – свободу", - поділилася Квіткова.

Користувачі Мережі висловили різну думку з приводу висловлювання блогерки, у деяких навіть виникли думки, що Квіткова розлучається з Добриніним, але дівчина спростувала це.

"Ви що розходитеся з Микитою?(((😢",- написав один з підписників", "В сенсі?😹", - відповіла блогерка.

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