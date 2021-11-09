Відома співачка і ведуча "Орла і Решки" Мішель Андраде поділилася в соцмережі кадром, на якому позує в абсолютно новому образі.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яка є ведучою одного з сезонів "Орла і Решки" поділилася в своєму Instagram незвичайним фото, на якому показала свій новий стиль.

На знімку Мішель відображена в цікавій локації і незвичайному образі. Перед камерою вона з'явилася в коротенькій коричневій спідниці і яскравій помаранчевій кофті з цікавим візерунком, під якою видно білу блузку з коміром. Доповнюють образ масивні чорні чоботи і червоний берет. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і сердитий вигляд.

У підписі до публікації Андраде написала: "Morenita, me llamaba mi papa". А шанувальники тут же почали коментувати сімок зірки, засинаючи її компліментами: "Як тобі личить цей образ!", "Красуня", "Молодість", "Дуже красива дівчина. Незвичайна, яскрава", "Краса", "Красива дівчинка", "Лялька", "Красуня ти моя улюблена".

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