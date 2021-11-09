Поки глядачі затамували подих, спостерігаючи за "Холостячкою" Златой Огневич, телеканал СТБ розкрив ім'я нового "Холостяка".

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці проекту "Холостяк" в соцмережі Instagram опублікували фото і розкрили ім'я нового головного героя шоу. Так, вже цієї весни свою другу половинку на романтичному реаліті-шоу буде шукати 32-річний хлопець, на ім'я Алекс Топольський.

Як повідомляється на сторінці проекту, Новий "Холостяк" уродженець Львова, але вже багато років живе в американському Майамі, де займається нерухомістю. І хоча Алексу вдалося побудувати успішний бізнес і встати на ноги в США, його серце поки вільно.

"Зйомки 12-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже стартували. Ведучий - Григорій Решетник. Прем'єра романтичного реаліті "Холостяк" в ефірі СТБ відбудеться в березні 2022 року", - йдеться в повідомленні на сторінці шоу.

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