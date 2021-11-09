Відома українська співачка Оля Полякова показала яскраві кадри з розкішного відпочинку на Мальдівах, куди вирушила з доньками.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і Зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова нещодавно вирушила на відпочинок на казкові Мальдіви. Кадри свого розкішного дозвілля з двома доньками зірка показала в Instagram-сторіс.

Так, серед іншого, на знімках можна побачити 16-річну доньку співачки Машу, яка разом із мамою та сестрою вирушила до океану. Перед камерою дівчина позує на білому пляжі у короткій сукні і з келихом в руках. До речі, її вбрання так і розвивається на вітрі, оголюючи стрункі ноги.

На ще одній сторіс дівчина в цьому ж вбранні сидить прямо на піску і витончено позує камері зіркової матусі. Поруч з нею видно молодшу сестру Алісу, а в кінці Оля показує і себе на пляжі. Схоже, зоряної сімейство відмінно проводить час на розкішному відпочинку біля океану.

Нагадаємо, Оля Полякова ледь не втратила Бікіні на Мальдівському пляжі і засвітила свої смаколики: "Що це у вас тут...".

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