Відома українська співачка Оля Полякова показала яскраві кадри з розкішного відпочинку на Мальдівах, куди вирушила з доньками.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і Зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова нещодавно вирушила на відпочинок на казкові Мальдіви. Кадри свого розкішного дозвілля з двома доньками зірка показала в Instagram-сторіс.
Так, серед іншого, на знімках можна побачити 16-річну доньку співачки Машу, яка разом із мамою та сестрою вирушила до океану. Перед камерою дівчина позує на білому пляжі у короткій сукні і з келихом в руках. До речі, її вбрання так і розвивається на вітрі, оголюючи стрункі ноги.
На ще одній сторіс дівчина в цьому ж вбранні сидить прямо на піску і витончено позує камері зіркової матусі. Поруч з нею видно молодшу сестру Алісу, а в кінці Оля показує і себе на пляжі. Схоже, зоряної сімейство відмінно проводить час на розкішному відпочинку біля океану.
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