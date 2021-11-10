Відома українська співачка Оля Полякова похвалилася новими кадрами свого розкішного відпочинку на Мальдівах, куди вирушила з дочками-Машею і Алісою.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і Зірковий детектив шоу "Маска" Оля Полякова показала нові фрагменти відпустки в Instagram-сторіс.
"Нас привезли на такий маленький піщаний острів посеред океану. І зараз нас там, я так розумію, поїтимуть. Досвід діджея...», -
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Також Полякова показала свою дочку Машу з келихом в руці.
І молодшу дочку-Алісу.
Полякова похвалилася і стравами, якими їх пригощали на острові.
Зокрема там були креветки, приготовані на вугіллі.
Для цієї поїздки Оля Полякова вбралася в легке світле плаття, доповнивши образ темним капелюхом.
Нагадаємо, Оля Полякова ледь не втратила Бікіні на Мальдівському пляжі і засвітила свої смаколики: "що це у вас тут...".
Як повідомляла Politeka, Полякова похвалилася фігурою 16-річної дочки в купальнику: "Прям так підеш?".
Також Politeka писала, що Полякова, втікши з карантинної України, показала всім мову: "ми приїхали в рай".