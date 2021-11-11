Переможниця 10-го сезону популярного проєкту "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова розкрила, як позбавляється від жиру на животі.

Як передає Politeka.net, Даша Ульянова є українською гімнасткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проєкті з іншою дівчиною, і вони вирішили розійтися.

Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Ульянова показала, що вона приїхала в клініку для того, щоб зробити процедури на животі. Таким чином вона хоче "прибрати" животик до Нового року.

"Ви думали, що я жартувала про схуднення до Нового року? Ніколи не думала, що виставлю подібне...", - підписала відео переможниця "Холостяка".

"Дівчатка, бачу ваші повідомлення. Це смас ліфтинг. Про властивості процедури читайте в гуглі. Від себе додам: це мало не перша процедура, після якої видимий результат вже на другий раз. Трохи болісно, але терпимо. Сподіваюся, до Нового року буду з плоским животом", - розповіла Даша Ульянова.

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