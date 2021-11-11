Співачка Санта Дімопулос, колишня солістка групи ВІА Гра, а також переможниця шоу "Танці з зірками", показала місця страшних трагедій, які потрясли весь світ.
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є популярною вітчизняною співачкою, яка виступала в групі ВІА Гра. А в 2020 році Зірка перемогла на "Танцях з зірками", де її партнером став Максим Леонов. Зараз зірка вирушила разом з чоловіком Ігорем Кучеренко вирушила в Нью-Йорк, де він повинен був брати участь в марафоні на 42 км.на нових фото в сторіс Instagram Санта показала знакові місця одного з найбільших мегаполісів світу.
На першому фото Санта стояла біля великого будинку.
"Це будинок Дакота, в якому жив Джон Леннон з Йоко Оно і біля якого він був убитий", - написала Санта.
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На другому фото зірка була біля меморіалу.
"Меморіал на честь Леннона з назвою його пісні Imagine", - написала Дімопулос.
Наступний кадр був ще більш знаковим. Санта прийшла на місце до пам'ятника веж близнюків.
"Меморіал на місці веж близнюків", - написала Санта.
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