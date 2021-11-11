Які вони смішні і молоді

Учасник "Холостячки" і відомий комік Андрій Рибак показав у мережі несподіване фото з Олександром Еллертом.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український комік і учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився в сторіс кумедним кадром, на якому показав свого друга Олександра Еллерта.

Виявилося, Андрій і Олександр були знайомі задовго до участі в романтичному реаліті-шоу "Холостячка". Швидше за все, вони подружилися ще з часів участі в "Ліги Сміху".

На архівному кадрі, який рибалка Злив у мережу, вони позують разом з Еллертом і ще одним хлопцем. Примітно, що на знімку Саша виглядає більш вгодованим, ніж він є зараз. На цьому і акцентує Андрій.

"Що знайшов! Одна з перших фоток, де ми разом з Еллертом. 2018 рік. Як вам його пачка?",- підписав сторіс Олександр Рибак.

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