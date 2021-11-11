Участник "Холостячки" и известный комик Андрей Рыбак показал в сети неожиданное фото с Александром Эллертом.
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик и участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился в сторис забавным кадром, на котором показал своего друга Александра Эллерта.
Оказалось, Андрей и Александр были знакомы задолго до участия в романтическом реалити-шоу "Холостячка". Скорее всего, они подружились еще со времен участия в "Лиги Смеха".
На архивном кадре, который Рыбак слил в сеть, они позируют вместе с Эллертом и еще одним парнем. Примечательно, что на снимке Саша выглядит более упитанным, чем он есть сейчас. На этом и акцентирует внимание Андрей.
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"Что нашел! Одна из первых фоток, где мы вместе с Эллертом. 2018 год. Как вам его пачка?", - подписал сторис Александр Рыбак.
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