Участник "Холостячки" и известный комик Андрей Рыбак показал в сети неожиданное фото с Александром Эллертом.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик и участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился в сторис забавным кадром, на котором показал своего друга Александра Эллерта.

Оказалось, Андрей и Александр были знакомы задолго до участия в романтическом реалити-шоу "Холостячка". Скорее всего, они подружились еще со времен участия в "Лиги Смеха".

На архивном кадре, который Рыбак слил в сеть, они позируют вместе с Эллертом и еще одним парнем. Примечательно, что на снимке Саша выглядит более упитанным, чем он есть сейчас. На этом и акцентирует внимание Андрей.

"Что нашел! Одна из первых фоток, где мы вместе с Эллертом. 2018 год. Как вам его пачка?", - подписал сторис Александр Рыбак.

Напомним, Экс-кавалер "Холостячки" Мишиной Рыбак заигрался в ванной с молодой возлюбленной: "Заодно и сполоснется".

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