Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак опубликовал смешное видео со своей девушкой Алиной, которая собралась уходить из дома.
Как пишет Politeka.net, радиоведущий и участник команды "Отдыхаем вместе" на "Лиге смеха" стал широко известен после того, как пришел на реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина. Однако Рыбак покинул шоу после того, как признался, что на самом деле он любит другую девушку – Алину.
В своем Instagram Андрей часто делится фотографиями и видео с любимой девушкой, с которой они вместе живут. На этот раз Рыбак опубликовал смешное видео и показал, что Алина собралась уходить из дома. Дело в том, что девушка приготовила рыбу, а Рыбак ее съел и не оставил девушке.
Так, Андрей снял видео, где Алина стояла стоит на лестничной клетке и заявила, что уходит из дома.
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