Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак опубликовал смешное видео со своей девушкой Алиной, которая собралась уходить из дома.

Как пишет Politeka.net, радиоведущий и участник команды "Отдыхаем вместе" на "Лиге смеха" стал широко известен после того, как пришел на реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина. Однако Рыбак покинул шоу после того, как признался, что на самом деле он любит другую девушку – Алину.

В своем Instagram Андрей часто делится фотографиями и видео с любимой девушкой, с которой они вместе живут. На этот раз Рыбак опубликовал смешное видео и показал, что Алина собралась уходить из дома. Дело в том, что девушка приготовила рыбу, а Рыбак ее съел и не оставил девушке.

Так, Андрей снял видео, где Алина стояла стоит на лестничной клетке и заявила, что уходит из дома.

"Ты сожрал все, что было. Мне нечего есть", - сказала девушка.

Ранее Politeka писала, что экс-кавалер "Холостячки" Мишиной Андрей Рыбак выдал правду о провальном свидании: "Часто корю себя за...".

Напомним, что Андрей Рыбак из "Холостячки" лишился своей машины прямо в центре Киева: "Заскочил перекусить...".

A еще Politeka сообщала, что Эллерт и Рыбак поразили Толстолес, жену Кошевого, Огневич, Тригубенко и других своей новой выходкой: "Настрой боевой".