Фаворит головної героїні першого сезону шоу "Холостячка" Ксенії Мішиної Андрій Рибак позбувся своєї машини в центрі Києва.

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної й потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим.

Так, цього разу Андрій Рибак опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він розповідає, що пішов перекусити, і коли повернувся - машини не виявилося.

"Обличчя людини, яка заскочила "перекусити" в центрі, а тепер треба їхати забирати машину зі штрафмайданчика!",- розповів Андрій Рибак.

Виявилося, що поки фаворит "Холостячки" був відсутній, машину забрали на штрафмайданчик з центру Києва.

"Моя солодка, прости мене, будь ласка. Вибач, буду паркуватися добре. Я обіцяю", - сказав Андрій Рибак.

Також, він поскаржився, що з нього списали 150 гривень за стоянку, хоч це сума за суті, а забрав він машину через годину.

"Добре влаштувалися. Про 1300 гривень за саму евакуацію (абсолютно необов'язкову) я взагалі мовчу!",- невдоволено прокоментував Рибак.

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