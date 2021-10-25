Відомий радіоведучий і учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак разом зі своїм другом Олександром Еллертом вразили своєю витівкою.

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є відомим радіоведучим. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Там же брав участь і його кращий друг Олександр Еллерт, який здобув перемогу в шоу.

Так, цього разу Андрій Рибак опублікував нове фото. На кадрі він разом зі своїм другом Олександром Еллертом у спортивній формі прийшли взяти участь у марафоні.

"Дистанція марафону 42 км!



Це як :



⁃ 140 Ейфелевих веж;

⁃ 420 футбольних поля;

⁃ від Києва до Нью-Йорка (якби між ними було 42 км)😆



Середній час бігу-4 години!



Не знаю, скільки пробіжимо ми, але настрій бойовий!💪



Як думаєте, на скільки нас вистачить?!Є якісь лайфхаки від досвідчених бігунів?!",- запитав Андрій Рибак.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "На стилі", "Боже, який же красивий Рибак)", "Ось через кого пробки вчора були".

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