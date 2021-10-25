Відомий радіоведучий і залицяльник головної героїні 1-го сезону шоу "Холостячка" Ксенії Мішиної Андрій Рибак заговорив про те, що стало його найкращим рішенням.

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є відомим українським радіоведучим. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. На проєкт він прийшов зі своїм другом - Олександром Еллертом. Хоч Рибак і був фаворитом Ксенії Мішиної, проте перемогу здобув його друг - Еллерт.

Так, цього разу радіоведучий опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Андрій Рибак обіймає і цілує свою дівчину Аліну. Як відомо, саме про цю дівчину він розповідав Ксенії Мішиної, після чого "Холостячка" його відкинула.

"Засинати і прокидатися поруч з тобою, було моєю найкращою ідеєю За останній час!",- зізнався Андрій Рибак.

Шанувальники залишили учаснику "Холостячки" і його обраниці безліч приємних коментарів: "Боже, як красиво", "Шикарний чоловік", "Яка принадність", "Дуже красива пара", "Які хороші❤️ величезного вам щастя і любові міцної-міцної", "Андрію, пощастило тобі з Аліною. Видно, як вона ніжна з тобою і не розтопче твою раниму душу. Нехай вам буде добре разом, ви обидва дуже класні. Любові вам".

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