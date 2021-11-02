Учасник першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак розповів шанувальникам про те, як у студентські роки його обраниця не прийшла на побачення.

Як пише Politeka.net, відомий український радіоведучий, учасник "Ліги сміху" прославився після участі в першому сезоні шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною.

Так, чоловік активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться різними кумедними історіями та показує своє повсякденне життя. Цього разу Рибак розповів про невдале побачення. У студентські роки він запросив дівчину в кіно, але та не прийшла на побачення. Андрій написав, що тоді йому було дуже образливо.

"У результаті я сам пішов у кіно і під час сеансу отримав повідомлення "Я передумала"! І ось з того часу мене мучить лише одне питання! Він не дає мені спокою і я часто докоряю собі за це!⬇️

Навіщо було брати два квитки одразу?! Цілих 50 гривень міг заощадити! 😆

Ну а якщо серйозно, то було прикро! Навіть фільм до ладу не запам'ятав!🤷🏻‍♂️", - зізнався Андрій та запитав шанувальників, чи була у когось така ситуація.

"Може телефон розрядився у дівчини, або поганий зв'язок був… 50 грн шкода звичайно", " Тільки одна дівчина не прийшла до Вас на побачення? 😂😂😂", "Запросіть її ще раз: тепер коли ви відомий, вона прийде, а не прийдіть ви 😂", " Зате зараз вона по-любому кусає лікті! І шкодує що тоді не прийшла 😂😂🙌", - написали в мережі.

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