Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак рассказал поклонникам о том, как в студенческие годы его избранница не пришла на свидание.

Как пишет Politeka.net известный украинский радиоведущий, участник "Лиги смеха" прославился после участия в первом сезоне шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

Так, мужчина активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится различными забавными историями и показывает свою повседневную жизнь. На этот раз Рыбак рассказал о неудачном свидании. В студенческие годы он пригласил девушку в кино, но та не пришла на свидание. Андрей написал, что тогда ему было очень обидно.

"В итоге я сам пошел в кино и во время сеанса получил сообщение "Я передумала"! И вот с тех пор меня мучает лишь один вопрос! Он не даёт мне покоя и я часто корю себя за это! ⬇️

Зачем было брать два билета сразу?! Целых 50 гривен мог сэкономить! 😆

Ну а если серьезно, то было обидно! Даже фильм толком не запомнил! 🤷🏻‍♂️ ",- признался Андрей и спросил поклонников, была ли у кого-то такая ситуация.

"Может телефон разрядился у девушки, или плохая связь была... 50 грн жалко конечно", " только одна девушка не пришла к вам на свидание? 😂😂😂", "Пригласите ее еще раз: теперь когда вы знаете, она придет, а не придите вы 😂 ", " Зато сейчас она по-любому кусает локти! И жалеет что тогда не пришла в себя 😂😂🙌 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что мохнатого Андрея Рыбака из" Холостячки "перепутали с Олегом Винником: "эффектно выглядишь".

Напомним, что Андрей Рыбак из "Холостячки" лишился своей машины прямо в центре Киева: "Заскочил перекусить...".

A еще Politeka сообщала, что друг Эллерта Рыбак рассекретил стыдное фото и каким он был до "Холостячки": "Ломаем кровати эффектно".