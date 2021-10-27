Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який не зміг завоювати серце Ксенії Мішиної, показав цікаві кадри і розкрив цікаві подробиці про своє минуле.

Андрій Рибак не зміг завоювати серце Ксенії, але запам'ятався на «Холостячці» тим, що обіцяв прийти на проект лише за піаром, а після повернутися до своєї дівчини. Дізнавшись про це, Ксенія наполягла на тому, щоб Андрій покинув проект. Незважаючи на це, він залишився в хороших відносинах і з переможцем шоу, і з Ксенією.

Зараз чоловік продовжує свою роботу, відновив стосунки з дівчиною і нерідко показує в Instagram інтригуючі кадри. Цього разу Андрій відповів на цікаві особисті питання фанатів, а також показав особисті кадри, не обійшлося без «ганебних» фото.

Рибак відповів також, Чи було у нього довге волосся: «Ні, але були речі і гірше!».

Після він показав, як зазвичай веселиться з дівчиною на ліжку під час романтичної зйомки: «ламаємо ліжка ефектно».

Раніше в пості Рибак поділився ефектними кадрами, знятими в центрі Києва. Він зображений в стильному костюмі.

"Ти завжди будеш тим, ким сам вирішиш! Так що вирішуй швидше!» - написатл він.

Пост викликав активну реакцію користувачів мережі. Не зміг пройти повз і інший учасник «Холостячки» фіналіст проекту Олексій Тригубенко. "Дуже круто🔥», - написав він.

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