Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який не зміг завоювати серце Ксенії Мішиної, показав цікаві кадри і розкрив цікаві подробиці про своє минуле.
Андрій Рибак не зміг завоювати серце Ксенії, але запам'ятався на «Холостячці» тим, що обіцяв прийти на проект лише за піаром, а після повернутися до своєї дівчини. Дізнавшись про це, Ксенія наполягла на тому, щоб Андрій покинув проект. Незважаючи на це, він залишився в хороших відносинах і з переможцем шоу, і з Ксенією.
Зараз чоловік продовжує свою роботу, відновив стосунки з дівчиною і нерідко показує в Instagram інтригуючі кадри. Цього разу Андрій відповів на цікаві особисті питання фанатів, а також показав особисті кадри, не обійшлося без «ганебних» фото.
Рибак відповів також, Чи було у нього довге волосся: «Ні, але були речі і гірше!».
Рідкісне фото сім'ї Софії Ротару до трагедії спливло в мережі: "Шкода, що так рано пішов"
Тепло наостанок побалує українців, коли чекати +18: прогноз синоптика
Вибух газу в житловому будинку, люди викидають дітей з вікон: перші кадри з місця
Учасник "Майстер Шеф" несподівано покинув шоу через проблеми зі здоров'ям: з'ясувалося, що з ним зараз
Вигнаний з "Холостячки" Роман Свечкоренко вибухнув злісною тирадою: "Мені до одного місця..."
Після він показав, як зазвичай веселиться з дівчиною на ліжку під час романтичної зйомки: «ламаємо ліжка ефектно».
Раніше в пості Рибак поділився ефектними кадрами, знятими в центрі Києва. Він зображений в стильному костюмі.
"Ти завжди будеш тим, ким сам вирішиш! Так що вирішуй швидше!» - написатл він.
Пост викликав активну реакцію користувачів мережі. Не зміг пройти повз і інший учасник «Холостячки» фіналіст проекту Олексій Тригубенко. "Дуже круто🔥», - написав він.
Нагадавши, Рибак з "Холостячки «сполохав мережу несподіваними фото з коханою:" Аліна не вагітна?»
Як повідомляла Politeka, друг Еллерта і екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак показав свої ніжності з дівчиною: "Ой, не бісіть"
Також Politeka писала, що Андрій Рибак став жертвою дивного пограбування: "я вас знайду"