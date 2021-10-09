Ексучасник першого сезону шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав свій улюблений салон краси та похвалився акуратним чоловічим манікюром, шанувальники не в захваті.
Як пише Politeka.net, український радіоведучий, учасник "Ліги сміху" та резидент "Comedy Club" став широко популярним на телебаченні після участі в першому сезоні шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною.
У своєму Instagram Рибак часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та розповідає про себе. Цього разу гуморист вирішив порекомендувати шанувальникам салоном краси, у якому робить чоловічий манікюр.
Шанувальники не оцінили рекомендації Рибака.
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"О Боже мій, як баба", - написали Андрію в повідомлення.
На коментар Рибак відповів із гумором.
"Тут мені із Середньовіччя повідомлення присилають! "Мужик – гризи нігті зубами, жінка – марш на кухню!" і інші цитати великих неандертальців", - відреагував гуморист.
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