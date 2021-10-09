Ексучасник першого сезону шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав свій улюблений салон краси та похвалився акуратним чоловічим манікюром, шанувальники не в захваті.

Як пише Politeka.net, український радіоведучий, учасник "Ліги сміху" та резидент "Comedy Club" став широко популярним на телебаченні після участі в першому сезоні шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною.

У своєму Instagram Рибак часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та розповідає про себе. Цього разу гуморист вирішив порекомендувати шанувальникам салоном краси, у якому робить чоловічий манікюр.

Шанувальники не оцінили рекомендації Рибака.

"О Боже мій, як баба", - написали Андрію в повідомлення.

На коментар Рибак відповів із гумором.

"Тут мені із Середньовіччя повідомлення присилають! "Мужик – гризи нігті зубами, жінка – марш на кухню!" і інші цитати великих неандертальців", - відреагував гуморист.

Рaніше Politeka писaлa, що ексучасник "Холостячки" Рибак розбурхав знімком з коханою і Еллертом: "Зовсім не соромно"

Нагадаємо, що Рибак з "Холостячки" насмішив українців, похвалившись досягненнями за три роки: "І що тепер скажете?".

A ще Politeka повідомлялa, що Еллерт після розставання з Мішиною "пустився у всі тяжкі" з Рибаком, кадри: "Що ти, бандит?".